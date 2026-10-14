Матвиенко предложила приостановить выдачу лицензий вузам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании предложила попросить правительство временно не выдавать лицензии вузам. По ее словам, сначала нужно разобраться с ситуацией в этой сфере и уточнить законы, пишет ТАСС.

Матвиенко обратила внимание, что сейчас вузы могут получить лицензию онлайн всего за пять дней - раньше на это уходило 45 дней. Спикер СФ назвала такие изменения подозрительными и спросила, кто принял такие решения.

В своем выступлении Матвиенко обратилась к руководителям профильных ведомств - в частности, к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Она напомнила, что оба имеют большой опыт работы в вузах, и считает, что они должны принимать решения с учетом интересов государства. Поэтому Матвиенко предлагает закрепить в постановлении Совета Федерации рекомендацию правительству: приостановить лицензирование вузов, пока в этой сфере не наладят порядок и не поправят законодательство.

Ранее сообщалось, что в российских вузах модули по искусственному интеллекту уже есть в 1 433 образовательных программах, а с 2027 года они станут обязательными во всех программах высшего образования.