Расчленитель Соколов сообщил, что ему "чудовищно тяжело"

Журналист из Санкт-Петербурга Константин Придыбайло сообщил, что отправил письмо расчленителю Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ и своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Письмо было отправлено 21 ноября, ответ пришел спустя пять дней. Его журналист выложил на своей странице в Facebook.

Историк пишет, что ему "чудовищно тяжело". "Словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить", - отметил Соколов.

Самым трудным он назвал тот факт, что не может сейчас работать, так как у него нет доступа к книгам и архивам, сообщает издание "Подъем".

Тем временем, дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета.

Обвиняемого могут этапировать в Москву.

Напомним, мать аспирантки Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.