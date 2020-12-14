Защита историка Соколова просит не давать ему больше восьми лет заключения

В Санкт-Петербурге продолжаются прения в судебном процессе по делу историка Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве сожительницы и незаконном хранении огнестрельного оружия. Ранее прокуратура запросила для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.

Защита же считает, что у экс-доцента СПбГУ есть смягчающие обстоятельства: малолетние дети, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья Соколова (страдает рядом хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и т.д.), способствование раскрытию преступления, подсудимый находился в состоянии длительной психотравмирующей ситуации, Соколов положительно характеризуется в СПбГУ, РВИО, свидетелей, авторитетных ученых, имеет много наград.

По сумме возможных минимальных наказаний по обеим статьям, как полагает защита, Соколову следует назначить не более восьми лет лишения свободы. Напомним, что историк находится под стражей чуть больше года.

Адвокаты заявили, что процесс был с нарушением принципов равноправия, а суд был предвзят. Один из защитников заявил, что у него есть сведения о планировавшейся в отношении Соколова провокации за неделю до убийства. Также он сообщил, что у него есть сведения, что жертва убийства имела интимную связь с беглым преступником.

Заявления об интимной связи убитой девушки с неким рецидивистом резко осуждает адвокат потерпевших – родителей погибшей аспирантки Анастасии Ещенко. Представитель потерпевших отметила, что имя девушки очерняется после ее смерти. "Смягчение семья просит сделать минимальным и формальным, явки с повинной в глазах общественности не было. Перед нами неудавшийся актер, который под маской скрывал кровавую натуру", - заявила адвокат семьи Ещенко и предложила Соколову в последнем слове попросить у суда самого строгого наказания для себя.