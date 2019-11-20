Сотрудник "Крестов": Расчленитель Соколов ест с аппетитом

Расчленитель Олег Соколов, убивший аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, в следственном изоляторе постоянно получает передачи и принимает пищу с аппетитом.

Как говорит анонимный сотрудник СИЗО "Кресты", "попытки самоубийства" историка и "психическое расстройство" - это имитация.

У Соколова хорошая камера, кроме него там только один заключенный. Причем соседа подобрали таким образом, что никакой угрозы от него исходить не может. Также источник сообщил, что расчленитель совершенно спокоен, получает передачки почти ежедневно и питается хорошо.

"Понимаете, он так старается вести себя, будто на грани, и вот-вот что-то сделает. Все это - чтобы жалость вызвать и себя спасти от длительного или даже пожизненного срока", - отметил собеседник "Московского комсомольца".

Как сообщалось ранее, бывшему доценту СпбГУ Олегу Соколову, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, назначена дополнительная психиатрическая экспертиза.

Это связано с возможной попыткой самоубийства, которую якобы историк предпринял во время следственного эксперимента, сообщает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на адвоката. Экспертиза будет назначена в конце этой недели.

Напомним, Соколова обвиняют в убийстве Ещенко, с ним она состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.