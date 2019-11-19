Защита рассматривает версию влияния полнолуния на доцента Соколова

Бывшему доценту СпбГУ Олегу Соколову, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, назначена дополнительная психиатрическая экспертиза.

Это связано с возможной попыткой самоубийства, которую якобы историк предпринял во время следственного эксперимента, сообщает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на адвоката. Экспертиза будет назначена в конце этой недели.

Напомним, Соколова обвиняют в убийстве Ещенко, с ним она состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Как передает ТАСС, у защиты много версий произошедшего, вплоть до мистических.

"Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", - рассказал адвокат Александр Почуев.