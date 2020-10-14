Дмитрий Пучков рассказал в суде о странных СМС, которые приходили Соколову и Ещенко

Блогер и публицист Дмитрий Пучков, известный также как Goblin, был допрошен в качестве свидетеля на суде по делу историка, доцента СПбГУ Олега Соколова. Пучков опроверг сбор пожертвований после убийства Анастасии Ещенко, упомянув, что объявление о сборе денег для доцента было подано по другому поводу несколько лет назад.

Он рассказал, что в последний раз видел погибшую Анастасию Ещенко на фестивале "Цифровая история", точную дату проведения которого не помнит, но, скорее всего, это было весной 2019 г.

"Я в семью не вхож, дома ни разу не был. Внешне всё выглядело более чем благообразно, они смотрели друг на друга с обожанием, Олег Валерьевич называл её "невестой". В последний раз тоже", - так Пучков охарактеризовал отношения Соколова и Ещенко.

Самого историка он в последний раз перед трагедией видел примерно за неделю до случившегося - во время записи совместного ролика.

Однако Goblin вспомнил о том, что Соколов в предшествующее убийству время сетовал на то, что ему часто приходят СМСки о том, будто ему изменяет Анастасия, а ей - что изменяет он.

После этого адвокат потерпевшей задала Соколову ряд вопросов, однако тот отказался отвечать, объяснив это тем, что Ещенко выступала на одной конференции с Евгением Понасенковым, который якобы "плясал при известии о гибели Анастасии и говорил, что всё прошло, как он задумал".

"Для меня он является организатором этой трагедии", - подчеркнул Дмитрий Пучков.

Напомним, жестокое убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко произошло в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года, девушка погибла от рук своего преподавателя и гражданского мужа - историка Олега Соколова. По версии обвинения, Соколов поссорился с сожительницей и выстрелил ей в голову, после чего расчленил ее тело и попытался утопить его в реке Мойке. Ему предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "незаконное хранение оружия".