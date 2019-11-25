Мать убитой историком Соколовым девушки озвучила свою версию убийства

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.

В разговоре с журналистами она рассказала, что девушка решила прекратить отношения с Соколовым из-за усталости от "тотального контроля" с его стороны.

Подполковник полиции подчеркнула, что Анастасия не была девушкой ветреной и не меняла кавалеров. По ее словам, в силу воспитания Анастасия не стала бы изменять своему избраннику, пишет Regnum.

Кроме того, по мнению матери Ещенко, решающую роль мог сыграть их с мужем приезд.

Напомним, Соколова обвиняют в убийстве Анастасии Ещенко, пара состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Свою вину историк признал, он заявил, что раскаивается в преступлении. Сообщалось, что адвокаты попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на "убийство в состоянии аффекта". В СМИ утверждают, что преступление Соколов совершил по мотивам ревности во время ссоры.