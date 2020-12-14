Обвинение просит для историка Соколова 15 лет строгого режима

Госовинитель сегодня попросил для историка Олега Соколова 15 лет заключения в колонии строгого режима. 13 лет лишения свободы прокурор попросила по ч.1 ст. 105 УК РФ и по ч.1 ст. 222 УК РФ – три года.

Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Сегодня в суде по его делу начались прения сторон. Перед их началом судья еще раз спросила у подсудимого, признает ли он свою вину во вменяемых преступлениях. "Признаю, что я это [убийство] сделал, раскаиваюсь, но сделал я это не умышленно, а в состоянии полной умопотери. Это абсолютно спонтанный, неконтролируемый поступок. Да, это я стрелял, это я сделал, у меня ужасно душа болит. Но я не знаю, можно ли это назвать умышленным", - заявил историк.

Обвинение представило свое видение произошеджего: "В ходе бытового конфликта на почве ревности Соколов из обреза сначала выстрелил Ещенко в голову один раз, затем душил ее, а затем еще три раза выстрелил в голову еще живой девушки. Также незаконно хранил у себя дома нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Вину признал частично, считает, что доводился до совершения противоправных действий любовником Ещенко и своим оппонентом Евгением Понасенковым. Заявил, что обрезом хотел только припугнуть девушку, но когда он взял в руки оружие, она накинулась на него. Хотел покончить с собой, но для начала ему надо было завершить дела, поэтому решил сокрыть преступление".

Напомним, историка Соколова подозревают в убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко. По версии обвинения, после убийства он расчленил тело девушки и по частям выбрасывал его. Он не смог утопить в реке Мойке руки девушки и сам упал в воду, откуда его и выловили вместе с останками жертвы.