Историк Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки СПбГУ

Историк Олег Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. На очередном судебном заседании подсудимый заявил, что раскаивается в содеянном. Он также признал себя виновным в незаконном хранении оружия – обреза, из которого была застрелена девушка.

Напомним, убийство произошло в ноябре 2019 года. По версии обвинения, Соколов застрелил сожительницу, потом ее расчленил и попытался утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге.

Допрос подсудимого начался со скандала. Соколов обвинил прессу в том, что "она уже вынесла свой приговор". Оказалось, что его очень задел тот факт, что СМИ писали о ношении им мундира Наполеона.

"Я, якобы, ходил в костюме Наполеона. Я никогда в жизни не надевал мундир Наполеона в военно-исторической реконструкции. Я носил мундир дивизионного генерала!" – заявил Соколов. Он погрузился в описание мундиров, поэтому в какой-то момент гособвинитель прервала его монолог и попросила придерживаться темы рассматриваемого дела. На это Соколов возразил, что будет отвечать на все высказанные в его адрес обвинения. В итоге выяснилось, что мундир Наполеона Соколов все же надевал, но для съемок фильма.