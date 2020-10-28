Защита расчленителя Соколова хочет запросить данные убитой аспирантки в Apple и Facebook

В Санкт-Петербурге продолжается судебный процесс по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Сегодня защита обвиняемого, который несколько заседаний назад признал себя виновным в убийстве, просила суд запросить информацию, которую потом планирует приобщить к делу.

Например, защита просит сделать запрос в Apple, Facebook и WhatsApp, чтобы получить расшифровки звонков и переписки убитой.

Соколов уверен, что iPhone "за сто тысяч" ей "за интимную связь" подарил любовник, в существовании которого историка убедили некие люди в тюрьме. Сам он говорит, что только сейчас сопоставил "факты" и пришел к выводу: у его сожительницы с 2018-го года был любовник.

Историк говорит, что Анастасия назвала дорогой телефон подарком брата. "Если бы я задумался тогда, я бы подошел и сказал: "Настя, либо ты звонишь своему брату и подтверждаешь это, либо у тебя два часа на сбор вещей". У нее отродясь таких денег не водилось, у ее брата скромная стипендия. Этот Айфон одно из убедительных доказательств, потому что кроме как за интимную связь у нее не мог этот телефон появиться".

Также Соколов рассказал, что в сентябре 2019 года Ещенко уехала к любовнику в Москву на несколько дней, хотя говорила, что едет к тете. "В сентябре 2019 года я звонил ей, а она все время сбрасывала. Так делает только женщина, которая занимается интимным контактом. Она рассказала потом в оправдание какую-то глупость. Чем она занималась – это очевидно".

Многочисленные запросы защиты, связанные не с убийством, а с конфликтом Соколова с публицистом Евгением Понасенковым, не поддерживает адвокат потерпевших – родителей Анастасии. Сегодня он заявил, что процесс искусственно затягивается историком и его командой, а сам Соколов пытается переложить на третьи лица ответственность за убийство девушки, которую расстреляли и расчленили.

Соколов действительно постоянно повторяет, что соучастником убийства Анастасии является Понасенков. Он называет своего врага "главным организатором трагедии".