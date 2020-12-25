Суд приговорил историка-расчленителя Соколова к 12,5 годам "строгача"

В Октябрьском суде Санкт-Петербурга сегодня огласили приговор по делу историка Олега Соколова (64 года), экс-доцента СПбГУ и одного из основателей реконструкторского движения России.

Судья заявила, что Соколов признается виновным по двум статьям Уголовного кодекса: 105 (Убийство) и 222 (Незаконное хранение огнестрельного оружия).

В выдержках из психолого-психиатрической экспертизы, зачитанных судьей, говорится, что для Соколова предмет его профессиональных интересов – история и отдельные исторические персонажи – являются смыслом жизни.

Судья заявила, что причиной конфликта стала взаимная ревность Соколова и его девушки, а Ещенко в момент ссоры не применяла к нему силу (в отличие от него). Поскольку в момент убийства историк не был в состоянии аффекта, расчленял тело и совершал другие действия, для которых необходим холодный рассудок, переквалифицировать дело в другие статьи (например, самооборону) суд не стал.

Суд согласился, что в действиях Соколова был состав, описанный ч.1 ст. 105 УК РФ – умышленное убийство. Но при этом из обвинения по ст. 222 УК исключено упоминание о незаконном приобретении оружия – ему вменяется только хранение.

Смягчающим обстоятельством суд признал наличие двух малолетних детей у Соколова, но вот явку с повинной ему не засчитали – все же его выловили из реки с руками жертвы, и он в этот момент не направлялся в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

На прошлом заседании обвинение потребовало для Соколова по совокупности статей 15 лет в колонии строгого режима. Защита настаивала на заключении на срок не более восьми лет.

В итоге суд приговорил Соколова к заключению на 12 с половиной лет (по ч.1 ст.222 УК РФ - 1,5 года, по ч.1 ст.105 УК РФ - 12 лет) лишения свободы.в колонии строгого режима с зачетом пребывания в СИЗО (чуть больше года). У Соколова есть возможность обжаловать приговор в течение 10 суток в Санкт-Петербургском городском суде.

Судебный процесс начался в июне этого года и неоднократно переносился из-за пандемии. Само убийство произошло в ноябре 2019 года.

В ходе процесса Соколов признал вину во вменяемых преступлениях и заявил, что полностью раскаивается. Однако в последнем слове он снова подчеркнул, что считает виноватым в своем нервном срыве своего заклятого врага, публициста Евгения Понасенкова.

Напомним, по версии обвинения, Соколов в ходе ссоры четыре раза выстрелил своей сожительнице, аспирантке Анастасии Ещенко в голову, затем расчленил ее тело и по частям пытался избавиться от него. Когда Соколов пытался утопить в реке Мойки руки девушки, он свалился в воду. Его вытащили и обнаружили, что при себе у историка имеются части человеческого тела.