Адвокат Соколова не подтвердил, что доцента признали вменяемым

Информация о завершении основной части психолого-психиатрической экспертизы, назначенной обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову, не соответствует действительности. Об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что медики провели основную экспертизу Соколову и считают, что он был адекватен как при совершении убийства, так и когда расчленял тело убитой.

Почуев назвал эти данные информационным вбросом. Он добавил, что предварительные результаты экспертизы у защиты уже есть, однако оглашать их адвокаты не будут, пишет "Интерфакс".

Ранее суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест историка, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Напомним, 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении. Сколова из Петербурга перевезли в московское СИЗО "Бутырка" для прохождения психиатрической экспертизы.