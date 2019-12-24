Соколова оставили в СИЗО до апреля

Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Обвинение настаивало на содержании ученого в СИЗО. Защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход.

Самого Соколова в суде не было, сообщает РИА Новости. Напомним, он находится в центре психиатрии имени Сербского, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Сколова из Петербурга перевезли в московское СИЗО "Бутырка" для прохождения психиатрической экспертизы. Серия экспертиз даст понять был ли он в состоянии аффекта в момент убийства Ещенко.