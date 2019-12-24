10 Октября 2020
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Происшествия В России
Олег Соколов на реконструкции Бородинской битвы, 4 сентября 2016 года (2019) | Фото: Кирилл Калиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Соколова оставили в СИЗО до апреля

Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Обвинение настаивало на содержании ученого в СИЗО. Защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход.

Самого Соколова в суде не было, сообщает РИА Новости. Напомним, он находится в центре психиатрии имени Сербского, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Сколова из Петербурга перевезли в московское СИЗО "Бутырка" для прохождения психиатрической экспертизы. Серия экспертиз даст понять был ли он в состоянии аффекта в момент убийства Ещенко.

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Соколова оставили в СИЗО до апреля

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Теги: олег соколов, анастасия ещенко, убийство



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