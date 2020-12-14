Историк Соколов в последнем слове попросил прощения у родителей убитой Анастасии Ещенко

Историк Олег Соколов выступил с последним словом в суде по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Перед своим выступлением обвиняемый начал пререкаться с адвокатом родителей Ещенко, в очередной раз заявив, что та была, по его мнению, в интимной связи с преступником-рецидивистом. "Она не была святой Жанной Д'Арк. Вам легко на меня так смотреть, я в заключении и не могу вам ответить так, как ответил бы вне этого аквариума", - заявил Соколов, на что адвокат спросила: "Ответить так, как Вы Ещенко ответили?". После этого началась перепалка, которую судье пришлось разнимать.

В последнем слове Соколов выразил "глубокое раскаяние" и заявил, что желает быть наказанным, но хочет быть "наказан за то, что совершил, а не за то, что ему приписали СМИ".

Он выразил недовольство тем, что его "выставили злодеем и маньяком Мориарти из рассказов о Шерлоке Холмса".

"Чудовищные, страшные оскорбления, которые потерпевшая высказывала в адрес моих детей, так и не дошли не до одного телеканала", - заявил историк.

Соколов считает, что травля со стороны его оппонента Евгения Понасенкова стала причиной психического слома Ещенко. Он полагает, что она вступила в интимную связь с преступником-рецидивистом, чтобы отомстить Соколову за "выдуманные наветы". "Анастасия переродилась, стала изводить меня дикими сценами", - заявил на последнем слове Соколов. Историк считает, что после измены, которую он предполагает, она оставалась с ним ради карьеры и материальных выгод.

"Я еще раз клянусь, что я ни разу ее не ударил", - заявил Соколов. Он добавил, что хотел умереть после произошедшего.

Заявил, что готов дать в руки матери Анастасии оружие и предложить ей застрелить его, если она сможет это сделать.

"Я, конечно, понимаю, что смешно просить прощения, но я прошу его", - сказал подсудимый, обращаясь к родителям Ещенко. Он просит понять, что их дочь "была самой сильной, последней любовью его жизни".

Напомним, прокурор запросил для Соколова 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты историка настаивают на сроке не более восьми лет. Отметим, что один год Соколов уже провел в СИЗО.

Оглашение приговора суд назначил на 25 декабря.