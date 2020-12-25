В Санкт-Петербурге оглашают приговор историку-расчленителю Олегу Соколову

В Санкт-Петербурге уже два часа длится оглашение приговора историку Олегу Соколову. Пока судья зачитывает показания свидетелей и других участников процесса, который длился более полугода.

Напомним, 64-летнему экс-доценту СПбГУ вменяют убийство его 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко.

В ходе судебного процесса Соколов признал вину и сообщил, что раскаивается, но при этом он не считает убийство умышленным. "Соучастником" произошедшего он называет своего "заклятого врага", публициста Евгения Понасенкова. Одной из причин трагедии Соколов называет травлю его и Ещенко со стороны Понасенкова. По версии следствия, Соколов во время ссоры застрелил сожительницу-аспирантку, потом придушил ее, потом еще три раза выстрелил ей в голову, после тело расчленил и по частям топил в реке Мойке, рядом с которой жил.

Обвинение просит приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, защита настаивает на сроке не более восьми лет.