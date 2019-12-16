Историк-расчленитель Соколов заявил, что собирался жениться на убитой аспирантке в апреле

Подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко доцент СПбГУ Олег Соколов заявил, что собирался жениться на погибшей.

В письменном интервью "Комсомольской правде" ученый написал, что за пять лет отношений "пальцем ее не тронул", а также собирался жениться еще в октябре этого года, но пара перенесла свадьбу из-за возникших финансовых затруднений. "Мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы — 28-29 апреля", — сообщил историк.

Соколов утверждает, что скандалы с Ещенко у него были редкими. "Я бы сказал, без сильных всплесков", — написал он. При этом бывший доцент утверждает, что кроме аспирантки у него не было других отношений после 2014 года.

Ученый через своего адвоката также опроверг информацию о том, что убийство Ещенко якобы произошло, когда она спала. Разглашать другие подробности он отказался.

Ещенко и Соколов состояли в романтических отношениях. 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении. Сейчас он находится в психбольнице московского СИЗО "Бутырка", где дожидается психиатрической экспертизы.