"Для объективного расследования": дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, по которому проходит бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщил источник "Интерфакса", это необходимо "для наиболее объективного и всестороннего расследования".

Будет ли в связи с этим Соколов этапирован в Москву, пока неизвестно.

Напомним, Соколова обвиняют в убийстве Ещенко, с ним она состояла в романтических отношениях. 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу.

Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Как сообщалось ранее, Соколову назначена дополнительная психиатрическая экспертиза. Это связано с возможной попыткой самоубийства, которую якобы историк предпринял во время следственного эксперимента.