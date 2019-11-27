Расчленитель Соколов был участником ЧП на фрегате "Святой Георгий"

Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов был участником ЧП на фрегате "Святой Георгий" в 1981 году в Финском заливе, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

Ранее СМИ опубликовали материал с фотографиями приговора историку от 1982 года, где сообщалось, что его признали виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорили к условному сроку. Сообщается, что дело было возбуждено после гибели ученого Владимира Сорокина при затоплении в Финском заливе фрегата "Святой Георгий", которым управлял Соколов.

Адвокат сообщает, что Соколов не отрицает этот факт, однако подчеркивает отсутствие взаимосвязи этого ЧП с расследуемым убийством.

Напомним, в убийстве Анастасии Ещенко обвиняют историка Олега Соколова, с которым она состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Следователи предполагают, что девушку, чьи останки нашли в квартире доцента, сперва застрелили. Убийство произошло несколько дней назад. Жертва была застрелена 7 ноября, предположительно, из обреза. Тело убийца оставил в комнате. Убийство, по предварительным данным, произошло во время ссоры. Позднее в СМИ появилась информация о том, что девушка, якобы была застрелена во сне, уже после ссоры.

Также ранее сообщалось, что дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета.

Обвиняемого могут этапировать в Москву.

Напомним, мать аспирантки Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.