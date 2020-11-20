Историк Соколов подал иск о защите чести к своей бывшей сожительнице

Питерский историк-реконструктор Олег Соколов, которого судят за убийство сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, подал иск к другой своей бывшей сожительнице – Екатерине Пржигодзкой.

Также иск подан к Первому каналу, на котором вышла программы Ксении Собчак "Док-ток" с участием Пржигодзкой. Истец подал заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации и требует опровергнуть порочащие сведения и возместить ему моральный вред, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Передача вышла в эфир 19 октября под названием "Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова". В этом выпуске Пржигодзкая рассказывает о конфликте с Соколовым в ноябре 2008 года.

Отметим, что отношения Пржигодзкой и Соколова тщательно разбирались и на текущем судебном процессе по делу об убийстве Ещенко. Пржигодзкая была вызвана в суд как свидетель обвинения и рассказывала суду примерно то же самое, что и Собчак (а еще ранее – в интервью "Фонтанке").

В иске Соколова говорится, что девушка обвинила его в жестоком избиении, угрозе и фактически попытке убийства. "Это превращает Соколова в общественном сознании в опасного маньяка, что следует признать порочащими сведениями", - считает защита историка.

Компенсацию морального вреда Соколов оценил в 1 тыс. руб., требует удалить с сайта Первого канала выпуск передачи.

К слову, это, возможно, не последние иски, к которым приведет суд над Соколовым. Ранее защита историка заявляла, что может быть подан иск в отношении Евгения Понасенкова, публициста и, по словам Соколова, его заклятого врага. Понасенков, в свою очередь, сообщал, что собирается заявить в правоохранительные органы на свидетеля защиты Александра Лепихова. Тот в суде свидетельствовал против Понасенкова и заявлял, что тоже подаст на него в суд и напишет заявление в Следственный комитет.