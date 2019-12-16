Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Как сообщает "Интерфакс", адвокат просил суд отпустить Соколова под домашний арест по месту проживания родителей.

Ранее Соколов заявил, что собирался жениться на погибшей. В письменном интервью "Комсомольской правде" ученый написал, что за пять лет отношений "пальцем ее не тронул", а также собирался жениться еще в октябре этого года, но пара перенесла свадьбу из-за возникших финансовых затруднений.

Напомним, 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении. Сейчас он находится в психбольнице московского СИЗО "Бутырка", где дожидается психиатрической экспертизы.