Адвокат: У Соколова нет судимости за гибель человека в кораблекрушении 1981 года

Обвиняемый в убийстве Олег Соколов подтвердил адвокату Александру Почуеву, что был участником смертельного ЧП в Финском заливе в 1981 году.

Однако официальных сведений о его судимости нет, уверяет адвокат.

"Достоверность появившегося в сети "приговора" подтвердить невозможно. Отсутствуют подписи, печать и сведения об его источнике", - цитирует "Интерфакс" Почуева.

Ранее СМИ опубликовали материал с фотографиями приговора историку от 1982 года, где сообщалось, что его признали виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорили к условному сроку. Сообщается, что дело было возбуждено после гибели ученого Владимира Сорокина при затоплении в Финском заливе фрегата "Святой Георгий", которым управлял Соколов.

Адвокат ранее подчеркнул отсутствие взаимосвязи этого ЧП с расследуемым убийством.

Напомним, историка Олега Соколова обвиняют в убийстве Анастасии Ещенко, пара состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Также ранее сообщалось, что дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Обвиняемого могут этапировать в Москву.