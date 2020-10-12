У историка Соколова во время дачи показаний в суде случилась истерика

У историка Соколова во время допроса в суде началась истерика. Он попросил принести ему "средство от сердца".

Соколов сегодня дает показания по делу об убийстве его сожительницы Анастасии Ещенко.

В течение получаса историк рассказывал подробности своей профессиональной жизни – от создания реконструкторского движения в России до преподавания в Сорбонне. Он переходил на французский язык и объяснял, почему друзья называли его "сиром". Не говорил только о самом преступлении, лишь изредка упоминая о нем как о "трагедии, которая не дала закончить работу над докторской диссертацией".

Соколов заявил, что эти показания важны, так как характеризуют его как личность. "Не хочу, чтобы меня представляли как сумасшедшего алконавта!" – заявил историк.

Когда сначала гособвинитель, а потом и судья попросили его перейти к сути, он возмутился. Судья сделала замечание о неуважении к суду.

" Меня перебивают! Это незаконно! Я могу дать объективную характеристику своей личности. Люди должны знать, что я не сумасшедший!" – закричал обвиняемый.

Из-за истерики Соколова судья объявила перерыв.

Напомним, убийство произошло в ноябре 2019 года. По версии обвинения, Соколов застрелил сожительницу, потом ее расчленил и попытался утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге. Сегодня в начале допроса Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве и раскаивается в содеянном.