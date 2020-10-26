Суд по делу историка Соколова: свидетель назвал публициста Понасенкова "соучастником убийства"

В Санкт-Петербурге суд продолжает рассматривать дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве свой сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко.

Сегодня суд допросил двух свидетелей, а также рассмотрел ходатайство защиты о допросе одного из экспертов, проводивших психиатрическую экспертизу Соколова – психолога Морозовой. В удовлетворении ходатайства суд отказал.

Первым свидетелем на сегодняшнем допросе стал друг Соколова, который дал характеристику обвиняемому и немного рассказал об отношениях историка и его подруги. Так, выяснилось, что за несколько дней до убийства свидетель с детьми был приглашен в гости к Соколову и Ещенко. И перед этим историк убедительно просил друга не говорить при возлюбленной про его [Соколова] бывшую жену и детей от брака с ней, поскольку это негативно влияло на Анастасию. Ранее подсудимый неоднократно говорил, что его сожительница с какого-то момента совместной жизни стала приходить в неконтролируемую ярость при упоминании детей. Он утверждает, что ее матерные высказывания в адрес детей и стали "спусковым крючком", после которого он потерял контроль над собой и совершил убийство. Напомним, Соколов в суде признал себя виновным.

Второй свидетель – "актер сериалов на НТВ" (так он сам представился в суде) Александр Лепихов заявил, что был помощником публициста Евгения Понасенкова. Он сделал несколько громких заявлений относительно Понасенкова, с которым у Соколова давняя вражда.

"Дело Олега Соколова уже не нуждается в защите, ведь Соколов признал свою вину. Дело его нуждается в восстановлении справедливости, потому что у него [убийства] есть соучастники. Трагедия была создана рукотворно. Я это знаю, потому что это истина, это правда. Это мое умозаключение", - заявил свидетель.

Он назвал соучастником убийства Понасенкова. Заявил, что лично слышал, как последний подговаривал неких людей устроить провокацию в отношении Соколова. Также, по словам свидетеля, Понасенков просил свое окружение писать жалобы с целью увольнения Соколова из СПбГУ.

"Неприязнь жуткую испытывал Понасенков по отношению к Соколову. Он бегал по квартире, его трясло, он выпивал и говорил: "Ну эта пад** у меня еще попляшет". Хотел обратиться к СМИ с обращением по поводу преступлений Понасенкова. Понасенков просил меня организовать группу сильных ребят, которые поедут в Питер, подкараулят Соколова, когда он будет в нетрезвом состоянии, и поймать его, избить, поставить на колени, помочиться ему на лицо и снять все это на видео и отправить ему. У него есть сексуальные отклонения", - заявил свидетель.

Актер также заявил, что "Понасенков хотел бы, чтобы все дети на земле сдохли!", на что судья попросила его "не устраивать цирк".

"Он [Понасенков] имеет всю симптоматику социопата и психопата. Он знал, что в один момент психическое состояние Соколова достигнет того, что он совершит немыслимое. Он понимал, что такое раздражение приведет к таким последствиям. Это два участника преступления. Олег Валерьевич только исполнил своими руками", - заявил свидетель.

В ходе судебного заседания выяснилось, что свидетель был судим за изнасилование. Он заявил, что "был осужден на два года, которые с честью и достоинством отбыл".

"Я расскажу, что делает Понасенков у себя дома и к чему он принуждает... Я лично обращусь в Следственный комитет и Генпрокуратуру и сообщу о принуждении меня к извращенным сексуальным действиям", - заявил Лепихов, пообещав рассказать следователям и прессе более подробную информацию.