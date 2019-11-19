Расчленитель-реконструктор Соколов пытался пырнуть себя кортиком

Историк Санкт-Петербургского государственного университета, известный реконструктор Олег Соколов, который проходит по делу об убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, попытался ранить себя.

Это произошло во время следственного эксперимента. 15 ноября, когда расчленитель показывал, как застрелил и разрезал тело аспирантки. В целях чистоты эксперимента с доцента сняли наручники. Воспользовавшись ситуацией, Соколов схватил лежащий на столе кортик. Полицейским удалось его остановить. При этом обвиняемый был в бронежилете и каске, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в убийстве Анастасии Ещенко обвиняют историка Олега Соколова, с которым она состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.