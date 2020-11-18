Суд по делу историка Соколова отложили на неделю

В Санкт-Петербурге сегодня отложили судебное заседание по делу историка Олега Соколова. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Сегодняшнее заседание судья перенесла на 25 ноября по ходатайству защитницы интересов потерпевших – родителей Ещенко. Сегодня она не смогла явиться на рассмотрение дела и попросила о переносе.

Напомним, сегодня должно было быть последнее заседание суда по этому делу, на котором стороны представляют доказательства. Таким образом, процесс точно не закончится в ноябре – только в декабре стороны передут к прениям. Само убийство произошло в начале ноября 2019 года, Соколов, таким образом, находится в СИЗО уже больше года.