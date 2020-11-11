Дело историка Соколова: суд не станет допрашивать предполагаемого любовника убитой аспирантки

В Санкт-Петербурге продолжается процесс по делу историка Олега Соколова. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Сегодня сторона защиты подала ходатайство о назначении повторной психиатрической экспертизы для Соколова, а прокурор зачитала протокол, согласно которому Соколов в 2019 году при проведении следственного эксперимента действительно совершал попытку суицида – ранее об этом было известно только со слов защитника подсудимого.

Также обвинение сообщило о запросе в Следственный комитет России по поводу предполагаемого любовника Ещенко. Ранее его имя Соколов сообщил участникам процесса на закрытом заседании.

Обвинение выяснило, что предполагаемый любовник 2014 года сбежал и был объявлен в розыск (в отношении него в Санкт-Петербурге имеется уголовное дело и приговор). В том же году он был объявлен в международный розыск, поскольку были основания полагать, что он пересек границу. В 2019 году украинские правоохранительные органы сообщили в Интерпол, что мужчина задержан на территории этой страны и привлечен к ответственности.

Прокурор рассказала, что СКР изымал у этого мужчины несколько телефонов, но все они были кнопочными, и в них нет фотографий с Ещенко (на существовании таких фото настаивает Соколов). Также выяснилось, что у этого преступника не было автомобиля "Ягуар" или, по крайней мере, СКР об этом автомобиле ничего не известно. Ранее Соколов говорил, что у предполагаемого любовника была такая машина.

Защита подала ходатайство об организации допроса этого человека, если он задержан на Украине. Суд ходатайство отклонил, поскольку считает, что украинские правоохранительные органы не станут организовывать такой допрос по ВКС. "Не имеется технической и правовой возможности допроса этого лица, хотя очень бы хотелось", - добавила судья. В ходе обсуждения ходатайства Соколов выразил предположение, что любовнику скрывать нечего, "возможно, он даже будет бравировать связью с Анастасией". Он также рассказал, почему уверен в связи своей жертвой с уголовником: "Анастасии захотелось по-женски отомстить за то грязное белье, которое было вытащено про Екатерину Пржигодзкую" (бывшая девушка Соколова, которая обвинила его на суде в применении силы).