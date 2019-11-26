12 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
Олег Соколов и убитая им студентка (2019) | Фото: starhit.ru

Дело расчленителя Соколова передали в центральный аппарат СКР

Дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета.

Обвиняемого могут этапировать в Москву, сообщает ТАСС.

Тем временем, мать аспирантки Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.

В разговоре с журналистами она рассказала, что девушка решила прекратить отношения с Соколовым из-за усталости от "тотального контроля" с его стороны.

Подполковник полиции подчеркнула, что Анастасия не была девушкой ветреной и не меняла кавалеров. По ее словам, в силу воспитания Анастасия не стала бы изменять своему избраннику.

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Дело расчленителя Соколова передали в центральный аппарат СКР

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Теги: расчленитель, преподаватель, убийство



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