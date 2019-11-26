Дело расчленителя Соколова передали в центральный аппарат СКР
Дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета.
Обвиняемого могут этапировать в Москву, сообщает ТАСС.
Тем временем, мать аспирантки Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
В разговоре с журналистами она рассказала, что девушка решила прекратить отношения с Соколовым из-за усталости от "тотального контроля" с его стороны.
Подполковник полиции подчеркнула, что Анастасия не была девушкой ветреной и не меняла кавалеров. По ее словам, в силу воспитания Анастасия не стала бы изменять своему избраннику.