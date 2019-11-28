Расчленитель Соколов составляет план научного исследования

Адвокат расчленителя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки и своей возлюбленной, рассказал о пребывании своего клиента в СИЗО.

Как сообщил Александр Почуев, историк пытается "как-то отвлечься от ситуации", и посвящает себя работе, составляя план научного исследования, которое планирует продолжить позже.

Психологически он находится в "очень подавленном состоянии", сообщил адвокат, сообщает Lenta.ru.

Ранее журналист из Санкт-Петербурга Константин Придыбайло сообщил, что отправил письмо Соколову, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ и своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Письмо было отправлено 21 ноября, ответ пришел спустя пять дней. Его журналист выложил на своей странице в Facebook.

Историк пишет, что ему "чудовищно тяжело". "Словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить", - отметил Соколов.