Историк Соколов заявил, что убитая сожительница и ее любовник готовили покушение на него

Историк Олег Соколов сегодня в суде признался в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Трагедия произошла в ноябре 2019 года.

В ходе допроса в суде Соколов сообщил, что у его гражданской жены Ещенко был любовник. Этот факт Соколову, якобы, стал известен уже в СИЗО в Москве – после смерти аспирантки.

"У Насти появился любовник – матерый рецидивист. Этот бандит до сих пор в федеральном округе. Недаром говорят, с кем поведешься – того и наберешься. Она пошла по наклонной. Стала материться. С момента ее предательства до ее гибели прошло 90 встреч у нас, 50 диких скандалов было. Она дико материлась", - рассказал Соколов.

По его словам, любовник Ещенко был "черным риэлтором", и, возможно, в какой-то момент склонил ее к планированию покушения на Соколова, который обладал дорогой квартирой в центре Санкт-Петербурга. Соколов считает, что Ещенко также могла устраивать скандалы и доводить его до побоев с целью скомпромитировать, а заказчиком такого мог быть публицист Евгений Понасенков, с которым у Соколова был конфликт. Впрочем, историк не исключает, что на сговор с его врагом сожительница могла пойти потому, что ее шантажировали.

Соколов заявил, что любовник Ещенко готовил покушение на высокопоставленного человека, "близкого президенту". И СКР, якобы, получил доступ к смартфону этого любовника-киллера. Соколов предлагает изучить этот смартфон – в нем, якобы, имеются фото аспирантки с любовником.

Соколов заявил, что у него было доказательство: после убийства он выбежал на улицу и пошел к реке Мойке. "Я сунул руку в карман, там был ее телефон. В нем наверняка была переписка Ещенко с любовником, но телефон выскользнул у меня из рук и упал в реку", - заявил подсудимый. Он также полагает, что во время ссоры, перед убийством, его сожительница на 40 минут выбегала из дома и общалась с "заказчиками" конфликта.

По версии обвинения, Соколов застрелил сожительницу, потом ее расчленил и попытался утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге.