Семья жертвы историка-расчленителя Соколова отказалась от материальной помощи со стороны обвиняемого

Родные петербургской аспирантки Анастасии Ещенко, в смерти которой обвиняют историка Олега Соколова, отказалась от матеральной помощи со стороны предполагаемого виновника трагедии, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным адвоката Соколова Александра Почуева, он связался с братом погибшей, который сообщил, что семья отказалась от материальной помощи, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что дело историка передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Ещенко и Соколов состояли в романтических отношениях - 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.