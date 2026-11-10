"Яндекс" признал потерю почти 3% данных в Cloud из-за атак на дата-центры

Инженеры "Яндекса" после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud.

Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе. У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло – сохранены все 100%.

После атак Yandex Cloud поменяла подход к бэкапам. Раньше резервное копирование нужно было активировать самостоятельно. Теперь при создании новых виртуальных машин оно включено по умолчанию. Услуга доступна на прежних условиях. От резервного копирования можно отказаться, но оно остаётся базовым способом снизить риски при непредвиденных обстоятельствах, сообщает пресс-служба "Яндекса".

8 октября инфраструктура "Яндекса" была повреждена в рязанском Сасово, а 9 октября – в Калуге, 11 октября атака случилась во Владимирской области. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с Минобороны России решает вопрос по защите ЦОДов.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил, что можно построить ЦОДы в Югре, а глава Кузбасса Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных шахтах. К слову, "Ростелеком" уже работает над созданием заглубленных ("подземных") центров обработки данных: их уровень защиты от внешних угроз будет выше, чем у тех, что расположены на поверхности.