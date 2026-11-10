Экс-главе свердловского Росимущества Зубенко смягчили приговор

Бывшему главе свердловского управления Росимущества Сергею Зубенко смягчили приговор. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда Свердловской области.

Напомним, что в августе текущего года Кировский районный суд Екатеринбурга признал Зубенко виновным во взяточничестве и приговорил к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 50 млн рублей. В минувшую пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и смягчил приговор, снизив срок в колонии до трех лет, а штраф - до 30 млн рублей.

Главу свердловского Росимущества отстранили от должности в ноябре 2024 года. К нему были вопросы у федерального Росимущества. В суде же установили, что в 2022-23 годы от представителей поверенных компаний ООО "Меркурий" и "Инвестиционная компания №1" Зубенко получил взятку в размере 3,2 млн рублей. За это он должен был помочь выиграть торги для дальнейшей реализации арестованного имущества компаний. После того, как госконтракты на 215 и 330 млн были заключены, чиновник получал определенный процент.

Позднее, в январе 2023 года Зубенко договорился с руководителем компании "Альтернатива" в ускоренные сроки снять с федерального учета объекты гражданской обороны дома на ул. Краснофлотцев, 44Б. За это он получил 600 тыс. рублей. Аналогичная схема, но уже с домом на ул. Сортировочная, 22 и за 2 млн, была проделана позднее.

Взятку в 13 млн рублей Зубенко получил от директора одной из компаний за победу в аукционе по реализации арестованного имущества и контракт на 608 млн рублей.