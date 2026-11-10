В Екатеринбурге задержан 17-летний зумер с наркотиками в кармане и 12 миллионами на счетах

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в торговле наркотиками. Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", на счетах у парня было обнаружено 12 млн рублей.

В момент задержания полицейские нашли при нем 200 гр. концентра синтетического наркотика, который при необходимости мог в 20 раз умножиться в объеме. Выяснилось, что сам подросток из бедной семьи, но в какой-то момент он буквально начал сорить деньгами: купил себе последний iPhone, учительнице - букет за 10 тыс. рублей, а друзьям оплачивал вечеринки. При этом его мама продолжала работать воспитателем в детском саду.

У парня также оказалось несколько счетов, на которых хранилось 12 млн рублей. На каком этапе находится расследование пока не сообщается. Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу за комментарием.