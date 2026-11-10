12 Ноября 2026
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Полпред наградил лауреатов Фестиваля трудовых династий Уральского федерального округа

Уральский полпред Артём Жога поучаствовал в Кургане во II Фестивале трудовых династий Уральского федерального округа. Он наградил лауреатов первенства.

"Сегодня мы познакомимся с представителями всех шести регионов Уральского округа – поистине уникальными династиями оленеводов и аграриев, тех, кого объединяет профессионализм, преданность родной земле и любовь к своему делу. Именно таких людей президент России Владимир Путин назвал национальной гордостью страны", – подчеркнул Артём Жога.

(2026)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Лауреатами стали:

– В номинации "Хранители семейных традиций" (самые многочисленные трудовые династии) – династии Хозяиновых из Югры (АО "Саранпаульская Оленеводческая компания") и Кичиковых из Тюменской области (крестьянско-фермерское хозяйство "Рассвет").

– В номинации "Верность профессии" (трудовые династии с наибольшим трудовым стажем) – династии Веретельниковых из Югры (трудовой стаж 227 лет) и Валеевых из ЯНАО (трудовой стаж 204 года).

– В номинации "Гордость земли Уральской" (старейшие династии, чьи трудовые истории в сельскохозяйственной отрасли начались в годы основания или становления Уральского федерального округа) – династии Фоминцевых из Тюменской области (состоит из пяти поколений, трудовой стаж 256 лет) и Мальцевых из Курганской области (ООО "Агро-Клевер").

(2026)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

– В номинации "Достояние отрасли" (династии с наибольшим числом государственных и профессиональных наград) – династии Гаринских-Корозниковых-Беловых из Свердловской области (АО "Птицефабрика "Рефтинская"") и Лоханевых из Курганской области (ООО "Крестьянское Хозяйство "Барабинское"").

– В номинации "Эстафета мастерства" (династии с наибольшим количеством поколений) – династия Шундеевых из Челябинской области (трудовой стаж более 160 лет).

– В номинации "Фундамент новых поколений" (династии, которые являются лучшими примерами наставничества и подготовки молодых специалистов) – династии Жуковых из Свердловской области (ООО "Молочная Благодать") и Фоминых из Челябинской области (крестьянское хозяйство "Хлебинка").

"Уверен, что именно благодаря такой преемственности поколений в регионах Уральского федерального округа успешно завершена уборочная кампания, сохраняется стабильное производство продуктов питания и развиваются тысячи предприятий агропромышленного комплекса. Важно, что в зале за достижениями аграриев наблюдали студенты и школьники. Им в ближайшее время выбирать будущую профессию. Надеюсь, что Фестиваль станет для них примером усердного труда на благо Родины", – написал Артём Жога в своём канале в "Максе".

(2026)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Теги: Артём Жога, награждение, Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа


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