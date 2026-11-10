Лавров: Армению не будут выгонять из ОДКБ

Армению не будут выгонять из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что дверь в ОДКБ для Еревана "не захлопывается".

"Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"Мы как люди законопослушные, которые привержены своим договорным обязательствам, сегодня договорились вынести на рассмотрение глав государств решение о приостановке приема на работу в Секретариат [ОДКБ] граждан Армении и [о приостановке] права голоса Армении в ОДКБ ровно в соответствии со статьей 25 Устава нашей организации, которая гласит: если задолженность в бюджет ОДКБ превышает 2-летний период, то страна должна лишаться права голоса, - отметил Лавров. - Но дверь мы не захлопываем".

Он подчеркнул, что Армения сохранит все основные права по договору о коллективной безопасности даже в случае лишения права голоса в ОДКБ.