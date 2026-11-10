Жителям Ноябрьска начали компенсировать расходы на воду после аварии на водоводе

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к компенсации расходов на воду жителям Ноябрьска, которые более полутора месяцев после аварии на магистральном водоводе получали некачественный ресурс и сталкивались с перебоями водоснабжения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства округа.

"По поручению губернатора исполнитель коммунальной услуги по холодному водоснабжению производит компенсацию всем, кто после аварии на водозаборе в Ноябрьске сталкивался с поставкой некачественного ресурса", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручал в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение в городе.