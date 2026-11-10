В Екатеринбурге добавят автобусы в Синие Камни и продлят маршрут троллейбуса

В екатеринбургский микрорайон Синие Камни направят больше общественного транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, по поручению врио главы города Рустама Галямова с 1 декабря на маршрут №54 добавят еще два автобуса. Для этого хотят задействовать новые машины большого класса, поступившие в Екатеринбург в конце октября.

Еще одно изменение коснется троллейбусного маршрута №37 – его собираются продлить до Синих Камней, для чего задействуют троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Планируется, что с 1 декабря на маршрут добавят две таких машины.

Как напомнили в мэрии, с 9 ноября на маршрут №76 дополнительно вышли четыре автобуса и теперь на линии работают 12 машин.