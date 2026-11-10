Рособрнадзор предупредил пять вузов о возможных нарушениях

Рособрнадзор направил пяти российским университетам официальные предупреждения: ведомство требует строго соблюдать обязательные требования в образовательной работе. Об этом сообщили в мессенджере "Макс".

Среди вузов, получивших предостережения, - Калининградский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет ИТМО и Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет). Также предупреждения пришли в Московский физико‑технический институт и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.

Вузам предложили быстро принять меры, чтобы полностью соответствовать нормам. Такие предостережения выдают в рамках госконтроля в сфере образования - это помогает учреждениям вовремя исправить недочеты и не допустить серьезных нарушений.