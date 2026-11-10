В России придумали схему разобщения анклавов мигрантов

В России создана схема разобщения анклавов мигрантов. Рекомендации придумали в МВД.

Они созданы по поручению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и одобрены Правительством, и вскоре их разошлют в регионы. Разобщение должно носить комплексный характер, а не опираться только на деятельность правоохранительных органов.

"Здесь вопрос идёт и о подборе жилья со стороны крупных работодателей для иностранных граждан. Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя", - приводит РБК заявление главы МВД России Владимира Колокольцева, сделанное в Совете Федерации.

В феврале 2026 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии высказался о проблемах миграционной политики. По мнению руководителя РПЦ, вопросы миграции, сохранения цивилизационной идентичности по-прежнему остро стоят в Подмосковье.

Весной 2026 г. депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, комментируя законопроект о повышении госпошлин для иностранцев в 5-15 раз, сочла, что для наведения порядка в миграционной сфере недостаточно просто ужесточать требования. Миграционная политика не может сводиться только к сбору пошлин и оформлению документов или их ужесточению, подчеркивает депутат. Главные вопросы – зачем, в каком количестве и для каких задач привлекают мигрантов – остаются без ответа. Если экономика десятилетиями держится на дешёвой рабочей силе вместо роста производительности труда и достойных зарплат для собственных граждан, то проблема точно не в размере госпошлин.