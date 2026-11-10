Первый день переговоров в Абу-Даби завершился: Россия, Украина и США обсудили безопасность

Встреча делегаций России, Украины и США в рамках первого дня перегворов в Абу‑Даби прошла в закрытом для прессы формате. К моменту публикации заметки переговоры длились более четырех часов.

"Представители Украины и России общались по‑русски", - отмечают в СМИ.

Центральной темой встречи стали вопросы безопасности: стороны попытались нащупать общие позиции по ряду сложных тем.

Россию на переговорах представлял помощник президента Владимир Мединский. В составе делегации работали заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, руководители подразделений ФСБ и Генштаба Алексей Комков и Игорь Костюков, а также эксперты: Юрий Жигарловский, Александр Зорин, Дмитрий Минаев, Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.

Украинскую сторону возглавлял Рустем Умеров, руководитель Службы внешней разведки, имевший полномочия обсуждать все заявленные темы от имени президента Владимира Зеленского. В делегации также участвовали глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

США на встрече представляли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Кушнер заявил, что у США есть варианты, способные помочь снять противоречия между Москвой и Киевом. Он допустил, что в перспективе диалог может привести к формированию новой системы безопасности, которая обеспечит стабильность в Европе на долгие годы. Уиткофф отдельно подчеркнул, что любое возможное соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины. Он также сообщил, что США, Украина и европейские страны ранее договорились привлекать представителей Европы к дальнейшим обсуждениям по урегулированию конфликта.

Перед основным раундом украинская делегация провела консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии - стороны постарались заранее согласовать подходы и учесть разные позиции.

Со стороны России Владимир Мединский выразил надежду, что формат и состав участников позволили сделать шаги к устойчивому миру. В начале встречи он поблагодарил ОАЭ за организацию площадки и США - за посреднические усилия. В Кремле позднее уточнили, что способ информирования президента Владимира Путина определили с учетом итогов и динамики обсуждений.

Первые за девять месяцев трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине смогут завершить только при наличии договоренностей о гарантиях безопасности: по его словам, Украина должна чувствовать себя в безопасности после окончания конфликта, а любое решение должно устраивать и Россию.