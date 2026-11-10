В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погибли три человека

Вооружённые силы Украины за сутки 177 раз атаковали Белгородскую область. Есть жертвы.

В Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения в Шебекинском округе 17 сентября.

В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Трое из них лечатся в стационаре, сообщил в своих каналах в "Максе" и Telegram губернатор Белгородской области Александр Шуваев.