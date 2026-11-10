Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о намерении ввести европейские санкции против лиц, ответственных за кибератаку на холодильное оборудование во французских супермаркетах. По версии французской прокуратуры и МИД, за взломом стоит группа Shahid Kaveh, связанная с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Прокуратура Парижа заявила, что при атаке использовались IP-адреса в Иране и язык фарси. В связи с этим запрошены международные ордера на арест подозреваемых.

Атака, произошедшая в ночь с 11 на 12 октября, затронула контроллеры оборудования более чем в 700 супермаркетах, что привело к нагреву холодильников и порче продуктов на десятки миллионов евро. Как писали западные СМИ, в холодильниках был получен доступ к системам управления, подключенным к интернету.

Похожие кибератаки на морозильные камеры были ранее в Бельгии, Швеции, Нидерландах, Эстонии, Люксембурге, Финляндии, Ирландии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что это будет обсуждаться на заседании Совета ЕС.