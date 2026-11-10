10 Ноября 2026
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Фото: пресс-служба компании &quot;Свеза&quot;

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» завершил обновление оборудования

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» группы компаний «Свеза» в третьем квартале 2026 года завершил обновление пароконденсатной системы и вентиляции мокрой части картоноделательной машины №9 (КДМ №9). Комплекс работ направлен на сокращение энергозатрат, повышение скоростной эффективности оборудования и улучшение качества выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба компании.

Техническое перевооружение пароконденсатной системы позволило повысить давление в коллекторе при одновременном снижении температуры, а также запустить теплообменник для охлаждения конденсата и нагрева воды. В сентябре-октябре это обеспечило экономию более 730 Гкал теплоносителя. Финансовый результат от реализации проекта превысил 1,5 млн рублей. Этот экономический эффект будет расти в более холодные месяцы.

Параллельно завершился ключевой этап восстановления вентиляции мокрой части КДМ №9. Воздуховоды из обычного металла заменили на новые — из коррозионностойкой нержавеющей стали. Материал устойчив к агрессивной химической среде и высокой влажности, что исключает риск внеплановых простоев оборудования и повышает общую надежность производства мелованного картона.

(2026)|Фото: пресс-служба компании "Свеза"

«Мы последовательно устраняем узкие места в производственной цепочке. Сейчас фокус смещается на вентиляцию сушильной части КДМ №9, оборудование уже на площадке. Новая система проектируется с запасом прочности под будущие нагрузки, что снимет барьеры для дальнейшего роста. Для предприятия это означает снижение энергозатрат и гарантирует стабильность работы оборудования при увеличении выпуска картона», — подчеркнул Дмитрий Борский, руководитель проектов КБК «КАМА».

Реализация всей программы позволит сократить время сушки полотна и повысить скоростную эффективность машины на 3–5% в зависимости от граммажа мелованного картона. Выйти на эти показатели планируется до конца 2026 года.

Теги: кама, картонно-бумажный комбинат, модернизация


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