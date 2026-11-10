Паслер назначил врио мэра Первоуральска – им стал глава района Екатеринбурга

Виталий Першин назначен временно исполняющим полномочия главы Первоуральска. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, решение об этом принял губернатор Денис Паслер.

Першин родился 24 апреля 1968 года в Барнауле. Закончил Уральский государственный университет путей сообщения и проходил срочную службу в железнодорожных войсках. Начинал карьеру в бизнесе и параллельно занимался наукой, является автором научных работ о государственно-частном партнерстве.

С 2012 года работал первым заместителем главы Заречного. С 2014 был замруководителя, а с 2015 – руководителем Уральского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. С июня 2021 года и до сегодняшнего дня возглавлял администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга.

Как уточнили в департаменте, Виталий Першин приступит к работе врио мэра с завтрашнего дня, 11 ноября.

Напомним, в июле прежний глава Первоуральска Игорь Кабец был отправлен в отставку. Решение об этом также принял Денис Паслер.