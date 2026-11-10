Тюменские аграрии — в числе лучших на Фестивале трудовых династий УрФО
Тюменские аграрии — в числе лучших на Фестивале трудовых династий Уральского федерального округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
II окружной Фестиваль трудовых династий агропромышленного комплекса прошел сегодня в Кургане. Инициатором мероприятия выступил полномочный представитель Президента РФ в УФО Артём Жога.
Лауреатами фестиваля стали уникальные династии аграриев и оленеводов со всех шести регионов округа. "Именно таких людей Президент России Владимир Путин назвал национальной гордостью страны. Совсем недавно мы отмечали День работников сельского хозяйства, и наше мероприятие сегодня является продолжением этого замечательного праздника. Уверен, что истории удивительных и замечательных семей, которые мы сегодня услышим, запомнятся вам надолго и станут примером для молодежи, которой в зале очень много", - подчеркнул Жога.
Тюменскую область представили две династии: четыре поколения семьи Кичиковых из Тюменского округа (общий стаж — более 450 лет); пять поколений Фоминцевых из Омутинского округа (в АПК — более 250 лет).
Также в мероприятии принял участие заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.
В номинации "Хранители семейных традиций" победу одержала семья Кичиковых. В номинации "Гордость земли уральской" отметили трудовую династию Фоминцевых. Награды представителям трудовых династий вручил лично Артём Жога.