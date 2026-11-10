Тюменские аграрии — в числе лучших на Фестивале трудовых династий УрФО

Тюменские аграрии — в числе лучших на Фестивале трудовых династий Уральского федерального округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



II окружной Фестиваль трудовых династий агропромышленного комплекса прошел сегодня в Кургане. Инициатором мероприятия выступил полномочный представитель Президента РФ в УФО Артём Жога.



Лауреатами фестиваля стали уникальные династии аграриев и оленеводов со всех шести регионов округа. "Именно таких людей Президент России Владимир Путин назвал национальной гордостью страны. Совсем недавно мы отмечали День работников сельского хозяйства, и наше мероприятие сегодня является продолжением этого замечательного праздника. Уверен, что истории удивительных и замечательных семей, которые мы сегодня услышим, запомнятся вам надолго и станут примером для молодежи, которой в зале очень много", - подчеркнул Жога.