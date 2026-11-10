Зюганов: Полстраны живет на 25–35 тысяч

Лидер КПРФ предложил ко второму чтению внести поправки в бюджет на 2027 год, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед простыми людьми, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил на пленарном заседании Госдумы по поводу проекта бюджета и призвал скорректировать его ко второму чтению. По его словам, доходы половины россиян не позволяют выживать при росте цен на продукты и коммунальные услуги. Депутат связал бюджетную политику с историческим единством страны и предложил опереться на три точки — социальную справедливость, историческую правду и уважение к человеку труда.

"Официально средняя зарплата в стране 110 тысяч. Медианная зарплата – это наиболее распространенная – 53 тысячи. А полстраны живет на 25–35 тысяч, — заявил он. — При таких ценах, когда борщевой набор вырос на 40%, когда коммуналка вздулась на 20–25%, вы не выживете, и полстраны сегодня требует справедливости", — заявил лидер КПРФ.