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Фото: Накануне.RU

"Завтра вылетаю в Москву". Экс-глава Екатеринбурга о ближайших планах на посту сенатора

Бывший глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который сегодня был наделен полномочиями в Совете Федерации, рассказал о своих ближайших планах на посту сенатора.

"Завтра вылетаю в Москву, уже начинаются первые встречи. Буду определяться, в каком комитете буду работать, решать организационные вопросы. И, не затягивая, уже приступать к работе", - рассказал Орлов после заседания Законодательного собрания Свердловской области, на котором его наделили новыми полномочиями.

Напомним, 12 октября Алексей Орлов был отправлен в отставку с поста главы Екатеринбурга. Врио мэра назначен Рустам Галямов, который работал первым заместителем главы города.

В Совфеде Орлов сменит Александра Высокинского, который в октябре был назначен одним из заместителей председателя свердловского заксобрания.

Теги: Орлов, сенатор, планы, Екатеринбург


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