Минобрнауки: Иностранные студенты - это выгодно, они "привозят деньги"

Иностранные студенты приносят немалый дополнительный доход, и это экономически очень выгодно. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

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В настоящее время в российских вузах более 420 тыс. иностранных студентов, и свыше 75% из них оплачивают свое обучение. Еще около 50 тыс. обучаются по государственной квоте, еще примерно столько же (в основном из стран СНГ) учатся на бюджете, поступив на равных правах с гражданами России.

По числу иностранных студентов лидирует Китай, далее идут Казахстан, Туркмения, Узбекистан и Индия.

"Они живут здесь и тоже привозят деньги в нашу страну. То есть чисто экономически это выгодное для России предприятие. Это дополнительный доход вузов, и это дополнительный доход страны", — сказал чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин в указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" поставил задачу довести число иностранных студентов в российских вузах к 2030 году до 500 тыс. человек.

Из общей численности студентов в вузах России иностранцы составляют около 8,5%. Интересно, что всего в мире около 6,4 млн иностранных студентов. На Россию приходится 6%. Наша страна по этому показателю на седьмом месте, уступая США, Британии, Австралии, Германии, Канаде и Франции.

