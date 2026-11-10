Руслан Кухарук поручил сохранить рабочие места педагогов и врачей после сообщений о сокращениях в Сургуте

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил сохранить рабочие места педагогов и врачей после сообщений о сокращениях в Сургуте. Вопрос был поднят на заседании правительства Югры. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На прошлой неделе по поручению губернатора департамент образования и науки автономного округа провел совещание с администрацией Сургута по вопросу сохранения рабочих мест.

"Подчеркну, даже в непростых условиях формирования регионального и местных бюджетов наши социальные обязательства остаются безусловным приоритетом. Поручил всем профильным ведомствам и органам местного самоуправления Югры обеспечить сохранение рабочих мест учителей, воспитателей, врачей и работников социальной сферы", - заявил губернатор.

Ранее в комментариях под постами губернатора Югры Руслана Кухарука появились публикации о том, что работники образовательных учреждений начали получать уведомления о сокращении персонала. Также сообщалось, что с 1 января изменения могут затронуть воспитателей, методистов и обслуживающий персонал. Сургутяне писали, что в некоторых учреждениях сокращают ставки прачек, швей, уборщиков, поваров и других сотрудников. Также жители опасались объединения групп и увеличения числа детей в них.

После консультации с окружным департаментом образования уведомления о сокращении работников были отозваны. Ситуации сотрудников, которые оказались под угрозой сокращения, рассмотрят индивидуально. К работе привлекут Центр занятости.