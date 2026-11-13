Депутаты Нижневартовска выберут мэра 4 декабря. Документы от кандидатов будут принимать с 14 по 28 ноября, сообщает Neft.



Определять мэра будут вице-президент общественной организации "Спасение Югры" Екатерина Жукова, руководитель аппарата городской думы Татьяна Иванова, первый проректор Нижневартовского госуниверситета Буркит Махутов, а также член Общественной палаты Нижневартовска Елена Побединская.



Нынешний глава Дмитрий Кощенко руководит муниципалитетом с 2021 года.